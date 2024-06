Brena Dianná é favorita para assumir Prefeitura de Parintins, aponta pesquisa

A pesquisa, realizada já no mês de junho, com amostra de 582 entrevistados, tem margem de erro de 4,05% e nível de confiança de 95%.

A vereadora e advogada Brena Dianná (UB) é a franca favorita dos eleitores de Parintins (AM) para assumir a prefeitura do município em 2025. É o que aponta nova pesquisa Pontual, divulgada nesta terça-feira (18/06) e registrada na Justiça Eleitoral sob o número AM-01769/2024.

Dianná aparece com 46,52% das intenções de voto, no cenário ‘estimulado’, quando os entrevistadores apresentam uma lista com o nome dos candidatos, seguida de Mateus Assayag, com 27,88%, e Michele Valadares, com 13,06%.

Perfil

Brena Dianná Modesto Barbosa Feitoza é parintinense, advogada, casada com o advogado Paulo Feitoza Neto, nascida em 01 de abril de 1993. É filha de Kedina Modesto, neta de Ozita Modesto e bisneta de Francisca Pires mais conhecida como “Dona Chica”.

Sua carreira profissional iniciou aos 14 anos de idade quando foi convidada para atuar como Rainha do Folclore na Associação Folclórica Boi-Bumbá Caprichoso, em Parintins, onde permaneceu por 10 anos, concomitante a isso, também trabalhou como modelo fotográfica e de passarela em Manaus.

Na política, estreou concorrendo a um cargo político como candidata a vereadora pelo Município de Parintins, sendo eleita com 1.183 votos, com mandato iniciado em 2021 e que irá até o fim de 2024.

Brena Dianná acredita que o crescimento pessoal e profissional somente se concretiza por intermédio da educação, por isso, Brena aposta na sua formação continuada para agregar conhecimento à vida política. E planeja um mandato pautado na transparência, na verdade e no compromisso em buscar, junto ao Poder Executivo Municipal, melhorias à vida da população parintinense.

“Os anseios do povo serão o alicerce e o horizonte que guiarão os próximos projetos da parlamentar, além dos que planejou e compartilhou com a população durante o período de campanha e que, com a ajuda de Deus e do povo, serão concretizados com muita luta e em prol de uma Parintins onde o bem-estar da população seja a única prioridade”, informa seu perfil, no site da Câmara Municipal de Parintins.

