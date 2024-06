Mulher descobre que marido fazia sexo com cadáver após contrair infecção vaginal

Uma médica identificada como Larissa Pereira Faria, usou suas redes sociais neste domingo (16), para compartilhar com seus seguidores sobre um caso bizarro que presenciou no seu consultório. Uma paciente de 43 anos de idade, procurou a profissional por conta de um forte odor na vagina, acompanhado por algumas dores, após exames foi detectado o motivo.

No vídeo, que viralizou na internet, Larissa conta que a paciente já havia procurado outros médicos e não conseguia encontrar respostas para o seu caso. A profissional então iniciou a investigação sobre o problema da paciente. Em certo momento do vídeo, Larissa relata que o odor da vagina da paciente era tão forte, que conseguia sentir da entrada do seu consultório.

A paciente contou que o odor e as dores eram tão fortes, que ela evitava sair de casa com vergonha. Foi então que a médica descobriu, através de uma bateria de exames, que a paciente tinha uma bactéria proveniente de pessoas mortas.

Após o resultado dos exames, foi constatado que o marido da paciente que trabalhava em um necrotério praticava necrofilia e depois tinha relações com ela.

De acordo com Larissa, o marido da paciente foi denunciado, mas ficou poucos dias preso e está respondendo o processo em liberdade. A paciente se divorciou logo após descobrir a situação bizarra e está fazendo acompanhamento psiquiátrico.

