Homem que agrediu e perseguiu companheira com pedaço de madeira é preso no AM

Alvarães (AM) – Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na segunda-feira (17), por lesão corporal no contexto da violência doméstica contra sua esposa, de 19 anos. A prisão ocorreu em uma pousada na rua Uarini, bairro Centro, no município de Alvarães, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Marcelo Lopes, da 57ª DIP, o acusado havia saído na noite anterior, e sob efeitos de drogas, chegou na residência agredindo a vítima e exigindo dinheiro para consumir mais entorpecentes.

“A vítima conseguiu fugir para a casa de sua mãe e o autor a perseguiu com um pedaço de madeira, porém, foi impedido de continuar as agressões. As diligências iniciaram após a vítima comparecer à delegacia e registrar o Boletim de Ocorrência (BO)”, disse.

Segundo o delegado, a equipe da 57ª DIP realizou as diligências em vários endereços e o homem foi localizado em uma pousada, no bairro Centro.

“Ele foi encontrado portando uma arma branca e recebeu voz de prisão em flagrante. O indivíduo foi levado à delegacia, onde, durante consulta no sistema, identificamos que ele tem passagem pela polícia por tráfico de drogas”, falou.

O homem responderá por lesão corporal no contexto de violência doméstica e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

