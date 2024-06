Humorista Carlinhos Mendigo é preso por dever R$ 247 mil em pensão alimentícia

Mendigo ficou conhecido pelo trabalho no programa 'Pânico' no rádio e na televisão. Ele estava foragido desde 2022 por dívida de pensão alimentícia do filho Arthur.

O humorista Carlos Alberto da Silva, o Mendigo, foi preso na tarde desta terça-feira (18), por policiais civis da 2ª Delegacia de Capturas do DOPE. Ele deve R$ 246,9 mil de pensão alimentícia ao filho Arthur.

Carlinhos Mendigo foi levado para a 2ª delegacia da Divisão de Capturas do DOPE, que funciona no mesmo prédio do DHPP, o Palácio da Polícia Civil, na Rua Brigadeiro Tobias, 527. Ele estava foragido desde 2022.

A audiência de custódia deve ocorrer na quarta-feira (19). Enquanto isso, ele pode permanecer na Divisão de Capturas ou ser levado para uma delegacia de trânsito.

Carlinhos Mendigo ganhou destaque na televisão e no rádio ao participar do programa “Pânico” a partir de 2003.

Mendigo começou como office-boy na Jovem Pan, mas sempre assistia às gravações do programa até que conseguiu uma oportunidade e entrou para o time. Ele ficou no “Pânico” até 2007 e voltou anos depois.

Um dos quadros mais famosos do humorista é o “Vô, Num vô”, com Mano Quietinho (Vinícius Vieira).

Ele também fazia os personagens Silvio Santos Reptiliano, Sérgio Mallandro, Merchan Neves e Presidente Molusco, todos com grande popularidade na época.

Ele saiu de casa ainda criança e viveu na rua por anos até ir para um abrigo de menores. Os pais tinham histórico de alcoolismo e violência doméstica.

Depois do “Pânico”, Mendigo participou de um programa com Tom Cavalcanti e fez parte da primeira temporada do reality “A Fazenda”.

*Com informações do G1

