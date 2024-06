Homem é preso ao atacar e esfaquear morador de Tapauá, no AM

Tapauá (AM) – Ilson Ferreira de 32 anos, foi preso em flagrante, na segunda-feira (17), por tentativa de homicídio contra um homem de 34 anos. A prisão ocorreu no bairro Açaí, no município de Tapauá, interior do Amazonas.

Conforme a delegada Kelly Souto, da 64ª DIP, o homem estava sob efeito de drogas na ocasião do crime, ocorrido no mesmo dia da prisão. Ele se encaminhou, de forma aleatória, à casa da vítima e desferiu golpes de faca contra ela, quando a mesma abriu a porta da residência.

“A vítima disse em depoimento na delegacia, depois de ter sido levada ao hospital, que o infrator falava coisas sem sentido ao lhe atacar. E disse, também, que não conhecia o autor e, por isso, não existia motivos para Ilson atentar contra a sua vida”, explicou.

Segundo o delegado, o homicídio não foi consumado pois uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e impediu Ilson, que tentava desferir golpes no pescoço e no coração da vítima.

“Ele ainda tentou resistir à prisão, mas foi contido pelos policiais militares que o encaminharam à 64ª DIP para fazermos os procedimentos. Em consulta no sistema, vimos que o indivíduo já tem passagens por ameaça, lesão corporal e furto”, falou.

Ilson Ferreira responderá por tentativa de homicídio e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

