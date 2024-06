David Almeida vistoria obras de escolas e UBS que irão atender a população

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, nesta terça-feira (18), a vistoria às obras de três equipamentos públicos que irão melhorar serviços básicos à população: a escola municipal João Goulart, localizada no bairro Santa Etelvina, Zona Norte, o Centro Municipal de Educação Especial (CMEE) André Vidal de Araújo, na Vila Amazonas, bairro Nossa Senhora das Graças, e a policlínica Castelo Branco, no Parque 10 de Novembro, ambos na Zona Centro-Sul da capital. As estruturas serão reinauguradas no início do mês de julho.

“Nesta manhã de fiscalizações, passamos pela escola municipal João Goulart, onde é um Cmei com salas até o nono ano, totalmente transformado, reformado, uma nova escola que fizemos. Passamos na policlínica Castelo Branco e também pela escola municipal André Vidal que é voltada à educação especial. São obras complexas que visam melhorar a qualidade dos serviços oferecidos na nossa cidade”, afirmou o chefe do Executivo municipal.

A escola municipal João Goulart, no bairro Santa Etelvina, passou por um processo de ampliação, que vai melhorar os ambientes da escola e, assim, garantir mais segurança e acessibilidade aos mais de 800 alunos, professores e familiares.

Entre as novidades estão a instalação das salas de química, recurso e tecnologia, além de uma quadra poliesportiva que será referência para as próximas escolas municipais reformadas.

Mais intervenções

A reforma da policlínica Castelo Branco inclui pintura geral, troca do telhado, construção de rampas, instalação de portas para passagem de cadeiras de rodas e edificação de banheiros para Pessoas com Deficiência (PcDs). Haverá também adequação de salas para a realização de procedimentos dermatológicos, melhorias na área da farmácia e criação de uma sala específica para a realização dos procedimentos de punção, biópsia de mama, entre outras intervenções.

Já no CMEE André Vidal, a reforma também incluiu a ampliação do complexo e adequação para melhor atender os alunos e usuários do complexo. De acordo com David Almeida, Manaus passa a ser referência em educação especial para as demais capitais brasileiras. “Eu acredito que, com esse complexo, nós somos a capital no Brasil com o Centro de Educação Especial mais moderno. Assim a gente deixa esse legado da nossa gestão que vai ficar como um marco”, finalizou.

