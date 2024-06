Menina acerta números da Mega-Sena, mas pais esquecem de pagar aposta

União dos Palmares (AL) – Uma menina de 11 anos acertou os seis números do último sorteio da Mega-Sena, porém os pais esqueceram de registrar a aposta. O caso aconteceu em União dos Palmares, interior de Alagoas.

Segundo o pai, que é dono de um lava-jato, na última semana, a filha tinha avisado a ele e à mãe dela, que é dona de casa, que faria o jogo, para que um deles pagasse. A criança chegou a guardar o bilhete com as seis dezenas marcadas.

“Ela tocou nesse assunto comigo, dizendo: ‘pai, eu fiz um jogo e quero que o senhor pague’. Eu disse: ‘me lembre e me dê esse jogo’. Só que com o passar do tempo, do trabalho, na correria aqui, eu não lembrei desse jogo dela”, conta o homem.