Adolescente é executada a tiros e criminosos deixam bilhete ao lado do corpo em Manaus

Manaus (AM) – Carol Thamires Pereira de Sousa, de 18 anos, foi executada a tiros na tarde desta terça-feira (18), na Avenida Humaitá, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. Após o crime um bilhete foi deixado ao lado do corpo da jovem com a seguinte mensagem: ”Morreu porquê era informante do PCC”.

Segundo informações de testemunhas, ocupantes de um carro preto de cor e modelo não identificado, jogaram a jovem no local e efetuaram os disparos de arma de fogo contra ela. Os suspeitos deixaram ainda um bilhete com a seguinte descrição: ”Morreu porquê era informante do PCC”.

Ainda com informações de testemunhas, a jovem estava recebendo ameaças e foi morta com ao menos cinco disparos de arma de fogo.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

