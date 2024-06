Lançamento do Amazonas Green Jazz Festival acontece nesta quarta com show gratuito

Manaus (AM) – O melhor do jazz nacional e internacional vai ecoar no Teatro Amazonas nesta quarta-feira (19), às 20h, com um show gratuito da Amazonas Band, que vai marcar o lançamento da edição 2024 do Amazonas Green Jazz Festival. A entrada é gratuita.

A programação do festival de jazz, os artistas que se apresentarão e as novidades deste ano serão apresentadas durante o evento desta quarta. A iniciativa é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

O regente da Amazonas Band e diretor artístico do Amazonas Green Jazz Festival, Rui Carvalho, comenta que o show terá momentos especiais com músicas que enaltecem a diversidade da herança cultural das Américas. Segundo ele, o repertório vai destacar os artistas do line up deste ano, que se apresentarão no festival.

“Os amantes do jazz da melhor qualidade, que enfatiza grandes vozes e talentos nacionais e internacionais, já podem celebrar. Porque o Amazonas Green Jazz Festival está confirmado e promete shows históricos dentro do Teatro Amazonas. Vamos apresentar um pouco sobre isso na apresentação desta quarta, que é um presente para a população manauara e com entrada gratuita”, comenta Rui Carvalho.

O repertório do show desta quarta terá os hits: “Take the A Train”, do compositor, arranjador e pianista americano Billy Strayhorn, com arranjo do multi-instrumentista Don Sebesky; “Guataca City”, do famoso saxofonista e clarinetista cubano Paquito D’Rivera, com arranjo de Rui Carvalho; “Blue Flame”, de Woody Herman; “Wyrgly”, da compositora americana Maria Schneider; “Favela”, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, com arranjo de Rui Carvalho; e “In the 80’s”, do icônico Bob Mintzer.

Para mais informações, acesse o Portal da Cultura.

*Com informações da assessoria

