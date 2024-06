Idosa morre após acidente na Avenida do Turismo, em Manaus

Manaus (AM) – Uma idosa, que não teve o nome divulgado, morreu após sofrer um acidente de carro na tarde desta quarta-feira (19), na avenida do Turismo, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O filho e o neto da vítima ficaram feridos.

De acordo com as testemunhas que presenciaram o acidente, o carro da família trafegava no local, quando o motorista precisou fazer uma curva. Neste momento, a barra de direção do veículo quebrou. Sem controle, o carro acabou colidindo contra um poste.

A criança e o pai foram resgatados e encaminhados para um hospital da capital amazonense. A idosa morreu no local após sofrer uma parada cardíaca.

O caso será acompanhado pela Polícia Civil do Amazonas.

