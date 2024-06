Apreensões de 3,2 toneladas de drogas geram prejuízo de R$ 147 milhões ao crime no AM

Os entorpecentes foram retirados de circulação pelas unidades da Base Arpão 1 e 2, em municípios distintos no interior do estado.

Em um período de uma semana, duas ações policiais resultaram em apreensões que totalizam 3,2 toneladas de drogas no Amazonas, causando prejuízo de R$ 147 milhões ao crime organizado. Os entorpecentes foram retirados de circulação pelas unidades da Base Arpão 1 e 2, em municípios distintos no interior do estado.

A última apreensão ocorreu na terça-feira (19), as equipes embarcadas na Base Fluvial Arpão 1 registraram dano recorde de cerca de R$ 110 milhões ao crime, no âmbito da Operação Fronteira Mais Segura/Protetor das Fronteiras.

Os danos foram causados a partir da apreensão de duas balsas que transportavam petróleo oriundo do Peru, com mais de 1,6 tonelada de entorpecentes escondidos em meio ao combustível. Foram apreendidas, ainda, outras duas embarcações, seis milhões de litros de petróleo puro e quatro armas. Ao todo, nove pessoas foram presas.

O secretário de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), destacou que as ações voltadas para as abordagens às embarcações que estão desviando a finalidade e se voltando para o tráfico de entorpecentes.

“Nós tivemos, semana passada, uma grande apreensão, pouco mais de uma tonelada na Base Arpão 2 e, em menos de uma semana, conseguimos bater mais uma vez esse número. Nós avisamos que iríamos dar uma atenção diferenciada para todas essas balsas que transportam o combustível no estado. E nós vamos intensificar cada vez mais a fiscalização nas balsas de transporte de combustível no estado do Amazonas”, ressaltou o secretário.

Primeira apreensão

Na primeira ação, realizada em 12 de junho. As forças de Segurança do Amazonas apreenderam 1,5 tonelada de maconha tipo skunk. A ocorrência foi registrada na Base Arpão 2, nas proximidades do município de Barcelos, interior do Amazonas. Foi a primeira maior apreensão de entorpecentes do ano realizada pelas equipes empregadas na unidade fluvial. Nesta apreensão, o prejuízo ao crime está estimado em mais de R$ 37 milhões.

Além da droga, uma balsa e um empurrador, um bote, também foram apreendidos e quatro pessoas foram presas.

Após a abordagem a balsa Galo da Serra, que retornava de São Gabriel da Cachoeira (852 quilômetros de Manaus), os cães policiais da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães) identificaram que havia droga no compartimento que transporta combustível.

“A Polícia Militar suspeitou da embarcação, os nossos cães conseguiram identificar o entorpecente, mesmo sendo uma embarcação de transporte de combustível. A partir daí, como tinha uma dificuldade de adentrar para identificar e fazer retirada das drogas, precisamos do apoio do Corpo de Bombeiros, que fez esse adentramento e o regaste da droga, que estava em uma parte de combustível”, falou o comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva.

