Jovem é executado a tiros no bairro Cidade de Deus, em Manaus

Um homem, de 20 anos, foi executado a tiros na noite desta quinta-feira (19) na rua Angélica Doce, comunidade Fazendinha, bairro Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, moradores escutaram barulho de tiros e após saírem para rua encontraram o corpo do homem jogado no chão.

Não há informações sobre a motivação e autoria do crime.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

