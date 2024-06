Soldado, ex-militares e duas mulheres são presos com 350 kg de drogas no Amazonas

Uma operação das Polícias Civil e Militar resultou na prisão de um soldado da ativa do Exército Brasileiro, dois ex-militares e duas mulheres, de idades entre 21 e 25 anos. Com eles, foram apreendidos 350 quilos de maconha do tipo skunk. A ação aconteceu nesta quarta-feira (19), em São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Grace Jardim, já existia uma investigação em andamento de rede criminosa que atua em São Gabriel da Cachoeira, mais especificamente no aeroporto da cidade.

“Entre maio e junho, apreendemos malas com maconha do tipo skunk no aeroporto da cidade, então começamos a investigar a origem dos materiais ilícitos, que foram todos apreendidos com mulheres jovens cooptadas para fazer o serviço ilegal”, explicou.

Sobre a apreensão de quarta-feira, a delegada informou que o material ilícito foi apresentado pelos policiais militares da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). As drogas estão avaliadas em R$ 7 milhões.

Segundo o comandante da 2ª CIPM, major Vilarindo, a equipe policial foi acionada após denúncia anônima. Foram encontradas as drogas e o quinteto numa residência localizada no bairro Quirino, no município.

“De imediato nos deslocamos ao local, onde fizemos a identificação do imóvel. Na casa encontramos os tabletes de drogas e cinco pessoas, sendo três homens e duas mulheres. O grupo e o material foram conduzidos à delegacia de São Gabriel da Cachoeira”, relatou.

Procedimentos

Todos responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico e ficarão à disposição da Justiça.

