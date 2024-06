Padrasto é preso após estuprar enteada de 10 anos no interior do AM

Autor aproveitou o momento em que a genitora deixou a vítima sozinha com ele, para estudar, e cometeu o crime

Rio Preto da Eva (AM) – Um homem de 51 anos foi preso em flagrante na terça-feira (18), por estupro de vulnerável contra sua enteada de 10 anos. A prisão ocorreu no município de Rio Preto da Eva, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Antônio Rondon, titular da 36ª DIP, na ocasião do crime, o autor aproveitou o momento em que a genitora deixou a vítima sozinha com ele, para estudar, e cometeu o delito.

“Após o ocorrido, a menina saiu correndo assustada em busca da mãe e contou o que aconteceu. A mulher acionou o Conselho Tutelar, que encaminharam o suspeito à delegacia. Já a vítima, ela foi ouvida em escuta especializada pelo Centro de Referência Especializado de Assistente Social (Creas)”, explicou.

Conforme o delegado, a Polícia Civil, mais uma vez, expressa a total intolerância a qualquer tipo de crime, em especial, àqueles que atentem às crianças e adolescentes, e atua de forma firme contra os infratores dessa natureza criminosa.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Jovem é preso e adolescente é apreendido por estupro coletivo de adolescente no AM

Jovem é preso por estupro coletivo de adolescente de 12 anos no Amazonas

Pai que estuprou e engravidou filha por duas vezes é preso em Manaus; VÍDEO