Prato do Povo do Viver Melhor passa oferecer mil refeições gratuitas à população de Manaus

Unidade do restaurante revitalizada foi inaugurada nesta quinta-feira (20), fruto de parceria do parlamentar do AM com prefeito David Almeida

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), e o deputado federal Saullo Vianna (União-AM) reinauguraram a unidade do Prato do Povo Viver Melhor, localizada no bairro Lago Azul, zona Norte da capital. A iniciativa, parte do programa “Manaus sem Fome”, foi possibilitada por emendas do parlamentar e visa oferecer alimentação saudável e acessível para a população em situação de vulnerabilidade.

Com a reinauguração, o número de refeições diárias servidas pelo Prato do Povo Viver Melhor aumentou de 400 para 1 mil, ampliando significativamente a capacidade de atendimento. Além disso, as refeições dessa unidade, que antes custavam R$ 1, agora são oferecidas gratuitamente.

“Estamos empenhados em garantir que a população mais vulnerável tenha acesso à alimentação de qualidade. Com a ampliação desta unidade e a gratuidade das refeições, estamos dando um passo importante para reduzir a fome em Manaus e proporcionar dignidade para aqueles que mais precisam. Este é um exemplo de como o trabalho conjunto entre diferentes esferas do governo pode trazer benefícios concretos para a nossa comunidade,” destacou Saullo Vianna.

A cidade de Manaus agora conta com sete unidades do Prato do Povo, localizadas nos bairros Lago Azul, Jorge Teixeira, Colônia Antônio Aleixo, Armando Mendes, Tarumã-Açu, Grande Vitória, Parque São Pedro. Cada uma dessas unidades oferece mil refeições diárias, elevando o total mensal de refeições gratuitas para 154 mil.

“O Prato do Povo é uma iniciativa essencial para nossa cidade, especialmente em tempos de crise econômica e insegurança alimentar. Com as melhorias, a expansão do programa e a gratuidade das refeições, conseguimos aumentar a nossa capacidade de atendimento e ajudar mais pessoas todos os dias. Este é um trabalho contínuo e estamos felizes em ver os resultados positivos que ele traz para a nossa população,” afirmou o prefeito David Almeida.

População

Além das autoridades, a cerimônia de reinauguração contou com a presença de moradores da comunidade. Maria do Carmo, residente do bairro Lago Azul, expressou sua gratidão pelo programa: “Para nós, que vivemos em situação de vulnerabilidade, ter acesso a uma refeição digna faz toda a diferença. Essa ampliação do Prato do Povo é uma benção e nos dá esperança de dias melhores.”

O combate à fome e à insegurança alimentar continua sendo uma prioridade para as autoridades locais. Em um contexto onde mais de 33 milhões de brasileiros enfrentam a fome, iniciativas como o Prato do Povo são fundamentais para mitigar os impactos dessa crise, oferecendo refeições gratuitas e de qualidade para milhares de pessoas diariamente em Manaus.

*Com informações da assessoria

