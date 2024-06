Chacina deixa 7 mortos e 2 feridos na Praça da Matriz

Viçosa do Ceará (CE) – Sete pessoas morreram e duas ficaram feridas após uma chacina no centro da cidade de Viçosa do Ceará, no interior do Ceará, nesta quinta-feira (20).

Segundo o Batalhão da Polícia Militar do município, ocupantes de um veículo passaram atirando contra pessoas que estavam em uma comemoração que ocorria na Praça da Matriz.

Praça isolada após chacina

Nove pessoas foram atingidas pelos disparos. Destas, sete morreram ainda no local e duas foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal de Viçosa e em seguida transferidos para o Hospital e Maternidade Madalena Nunes, na cidade de Tianguá.

A polícia isolou a praça e investiga o caso. Entre as vítimas estão homens e mulheres, que ainda não foram identificados.

*Com informações do Metrópoles

