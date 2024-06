Desafios do empreendedorismo são apresentados durante evento em Manaus 

Com participação do sócio e diretor comercial do Grupo Dedé, Sidnei Dutra, nova edição do “All In Case" conta com conteúdos práticos que servem de inspiração para novos projetos

Manaus (AM) — Para estimular parcerias, potencializar o crescimento de empresas, despertar o interesse comercial comum por meio do intercâmbio entre empresários, o “All In Club” primeiro clube de negócios do Amazonas, realiza nesta quinta-feira (20), no restaurante Terra & Mar, mais uma edição do “All In Case”. A proposta foi idealizada pelo CEO e fundador da holding de gestão “All In Hub”, o empresário Ícaro Gaspar.

O “Allin Club” que foi fundado em novembro de 2023, atualmente, é considerado, o maior clube privado de negócios do Amazonas e realiza vários encontros neste formato, entre eles, o “All In Case”, destinado ao compartilhamento de conteúdos práticos que possam servir de inspiração para adaptação ou aplicação no crescimento dos projetos criados pelos membros da comunidade.

O evento mensal já contou com a participação do diretor-presidente da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), Marcos Vinicius Castro — que explicou como a agência pode estimular as atividades econômicas da região —, e agora entra em sua 11ª edição com o tema “Superação que inspira e reinvenção que torna referência”, tendo como convidado o sócio e diretor comercial do Grupo Dedé, Sidnei Dutra.

Formado em Administração de Empresas e com cursos de Economia, Auditoria Empresarial e Finanças, Sidnei já atuou na Vale/SA na área de planejamento de manutenção, foi diretor administrativo e financeiro em indústria no setor de termoplásticos, gerente geral de uma rede de supermercados e consultor de empresas nas áreas de estratégia e finanças.

De acordo com ele, a troca de experiências no “All In Case” é muito importante para o crescimento e amadurecimento do mercado local, possibilitando a geração de renda, de mais empregos e de negócios saudáveis e economicamente viáveis, bem como impulsionando prosperidade e oportunidades.

“Essa é a verdadeira contribuição que podemos dar como empresas e empreendedores para tornar o Amazonas mais próspero e socialmente mais justo”, pontua.

O diretor comercial — que fez sua primeira passagem pelo Grupo Dedé de 2016 a 2021, no cargo de superintendente, quando pode participar do redesenho geral de processos e de um planejamento estratégico completo do grupo, inclusive para enfrentar os efeitos da pandemia, e retornou em 2023, já na condição de sócio e no cargo de direção — salienta que profissionalizar a gestão de negócios familiares requer muita sabedoria e experiência

A ideia do administrador é compartilhar sua jornada de crescimento e o resultado que o Grupo Dedé obteve por meio da reinvenção do modelo de negócio e da profissionalização, tornando-se, inclusive, referência regional, com operações fora do Amazonas.

“Fizemos alterações relevantes em procedimentos de pricing, implementamos ferramentas de estímulo com o time de vendas e fizemos mudanças na estrutura de marketing do negócio. Com isso, temos alcançado as metas propostas. A ideia é mostrar para a comunidade como tem sido esse desafio de alavancar o crescimento e ampliar o resultado do Grupo”, comenta.

Do Limão à Limonada

O clube é composto por empresários de diversos segmentos, desde comércio e serviço à saúde e indústria, que faturam de R$ 100 mil a R$ 20 milhões de reais por mês. Segundo, o empresário, CEO e fundador da holding de gestão “All In Hub”, Ícaro Gaspar, apesar de acreditar fortemente que ferramentas, técnicas e metodologias são os principais conteúdos de valor para ajudar a jornada de sucesso dos membros do clube, existem momentos em que histórias de superação podem servir de inspiração pessoal e profissional.

“Sidnei é um colega de vinhos e prosa. Em uma dessas noites entre amigos, tive a oportunidade de escutar a sua história de vida, uma trajetória de superação, que certamente vai inspirar alguns dos membros”, detalha.

De acordo com Ícaro, a jornada de Sidnei mostra que todos os desafios podem ser visualizados como oportunidades, lição essencial para os negócios locais.

“Costumo falar muito para meus clientes de consultoria, mentoria e para membros do ‘All In Club’ que não são os desafios que ficam menores, mas eles que ficam mais fortes, maduros, eficientes, disciplinados e felizes com a vida. Todo empreendedor encontra obstáculos pela frente, por isso, avaliar o cenário de maneira realista e otimista, fazer o seu máximo, assumir os riscos, planejar múltiplos cenários e prever como será o seu comportamento em cada um deles são alavancas objetivas para transformar obstáculos em oportunidades.”

