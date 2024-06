‘All In Club Kids’: Projeto estimula o empreendedorismo em crianças no Amazonas

Manaus (AM) — Quem disse que empreendedorismo não é coisa de criança? A capacidade de empreender vai além de abrir um negócio e está conectada a uma série de habilidades, que podem fazer a diferença na vida dos pequenos, como resiliência, autonomia e planejamento. Inaugurado em novembro do ano passado, o primeiro clube de negócios do Amazonas, o “All In Club”, conta agora com um projeto dedicado ao empreendedorismo infantil: o “All In Club Kids”.

Se empreender significa conseguir colocar algo em execução, nada melhor que aplicar esse conceito em todas as fases da vida. Idealizador da proposta amazonense de geração de relacionamento e negócios, o CEO e sócio fundador da holding de gestão “All In Hub”, Ícaro Gaspar, pontua que o objetivo do projeto é que os filhos e irmãos mais novos dos membros do clube tenham acesso a conteúdo sobre empreendedorismo, habilidades empreendedoras e inteligência emocional.

“Acreditamos que a principal ferramenta de evolução humana é o empreendedorismo. Estimular nas crianças o entendimento sobre o que é empreendedorismo, quais as habilidades empreendedoras necessárias e qual a mentalidade do empreendedor de sucesso acelera certamente o processo de evolução da sociedade. Além disso, o projeto permite melhorar as relações familiares, já que os filhos passam a ter conhecimento sobre a rotina e o estilo de vida de seus pais empreendedores”, detalha.

De acordo com Ícaro, a especialista em Customer Experience (CX) — também conhecido como Experiência do Cliente” — e gestora de comunidade da holding, Roberta Gaspar, foi a responsável pela ideia. Ao lado de Luiz Eduardo Leal, outro sócio do clube, que já teve experiências com a educação de crianças, eles realizaram o primeiro encontro do projeto e perceberam precisarem de mais apoio. Hoje, contam com auxílio da creche escola Bebê Bombom, que conduz práticas pedagógicas para os menores de cinco a nove anos.

Emoções, Podcasts & Vendas

Projeto “All In Club Kids” dedicado ao empreendedorismo infantil Foto: Divulgação

Com apoio de psicopedagoga, psicólogas e professoras de educação infantil, o “All In Club Kids” conta com uma programação dividida por faixas etárias. Destinada a crianças de cinco a nove anos, a oficina de emoções auxilia os pequenos a reconhecerem e nomearem seus sentimentos, a partir de atividades lúdicas ministradas pela equipe multidisciplinar da Creche Escola Bebê Bombom.

“Há acolhimento com rodas de conversas para eles compartilharem experiências emocionais e aprenderem a expressar sentimentos de forma saudável, brincadeiras, histórias e desenhos animados, oficinas de incentivo à criatividade e, por último, avaliação do encontro”, específica Ícaro.

Já para as crianças acima de dez anos, a condução é mais prática, com dinâmica de vendas e gravação de podcasts. Nessa turma, as oficinas focam na comunicação, no posicionamento e nas habilidades multitarefas.

“Até o momento, o projeto tem gerado feedbacks extremamente positivos dos membros do clube e de outras pessoas que acompanham nossos conteúdos no Instagram (@allinclub). Temos certeza que ainda teremos muitos encontros dedicados a introduzir e potencializar empreendedorismo e habilidades empreendedoras nos pequenos”, finaliza o CEO da “All In Hub”.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Pizzaria de Manaus oferta ‘Pizza do Amor’ para casais celebrarem Dia dos Namorados

Solidariedade e empreendedorismo: Manaus recebe palestra de aperfeiçoamento digital

‘Pocket Mall’: Modelo de negócios atrai empreendedores em Manaus