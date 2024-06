Pipoca doce com leite em pó: receita descomplicada e cheia de sabor

Esta receita de pipoca doce com leite em pó é perfeita para todos os momentos e uma ótima opção para repetir quantas vezes quiser

Com as festas juninas a todo vapor, está na hora de decidir qual será o cardápio deste evento tão especial. Que tal um quitute simples e prático, mas igualmente saboroso? Em um mês que muita gente celebrada, a pipoca doce com leite em pó é uma receita deliciosa que não pode faltar!

Além disso, ela é muito fácil de fazer e o segredo para a perfeição é um só: prestar atenção para que o açúcar não queime! Se passar um pouco do ponto, todo o sabor da receita pode ser sobreposto por um gosto amargo.

Experimente essa delícia que tem gostinho de infância!

Receita de pipoca doce com leite em pó

Tempo de preparo: 25min

Rendimento: 5 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 xícara (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de água

2/3 de xícara (chá) de óleo

1 xícara (chá) de milho para pipoca

1 e 1/2 xícara (chá) de leite em pó

Modo de preparo

Coloque o óleo, o açúcar, a água e o milho em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo até o açúcar começar a formar uma calda e os milhos quase estourarem. Tampe a panela e cozinhe até os milhos estourarem por completo, mexendo a panela algumas vezes para não queimar. Transfira para uma travessa, espalhe bem e misture com o leite em pó. Sirva a pipoca doce em seguida.

*Com informações do Metrópoles

