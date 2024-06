Amazonas garante nota A em classificação de transparência do Governo Federal

O Amazonas está entre os estados brasileiros com melhor avaliação da qualidade de informação contábil e fiscal, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, órgão ligado ao Ministério da Fazenda. O resultado do relatório do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Sicofi) foi divulgado nesta semana.

De acordo com o relatório, o Amazonas alcançou a “nota A” e um total de 96,97% na pontuação contabilizada pelo sistema. A nota da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal existe desde 2020 e é resultado de mais de uma centena de cruzamentos de dados de consistência contábil e fiscal.

O Tesouro Nacional iniciou a publicação das notas da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal em 2020 para avaliar e classificar a precisão, integridade, qualidade e consistência das informações contábeis e fiscais enviadas pelos entes federativos para o Siconfi, servindo de estímulo à melhoria contínua da gestão da informação contábil.

O Estado do Amazonas apresenta o melhor conceito em todas as edições realizadas. Atualmente, mais de 170 cruzamentos de dados são levados em conta na análise dos entes.

“Esse resultado demonstra o reconhecimento do Tesouro Nacional diante do esforço do Governo do Amazonas, por meio da Sefaz e da secretaria executiva do Tesouro Estadual, no sentido de fortalecer os mecanismos de controle e transparência, que são ferramentas essenciais de uma gestão pública de qualidade”, afirmou o secretário de estado da Fazenda, Alex del Giglio.

*Com informações da assessoria

