Saiba quem são os 7 mortos durante chacina na praça da matriz

A chacina que aconteceu no centro da cidade de Viçosa do Ceará, no interior do estado, deixou sete mortos e dois feridos entre 16 e 26 anos. Os jovens estavam em uma comemoração na praça da matriz, na madrugada desta quinta-feira (20), quando foram rendidos e executados por um grupo de pessoas.

As vítimas já identificadas são:

Ana Carolina de Sousa Rocha, 24 anos;

Francisco Luan Brito da Silva, 26 anos;

Adolescente do sexo feminino, 16 anos;

Isamara de Sousa Rodrigues, 25 anos;

André Júnior, de idade e nome completo ainda não confirmados;

Geovane de idade e nome completo ainda não confirmados;

Júlio, de idade e nome completo ainda não confirmados.

Os dois sobrevivenes do ataque foram levados ao Hospital Municipal de Viçosa e, em seguida, transferidos para o Hospital e Maternidade Madalena Nunes, na cidade de Tianguá. O estado de saúde deles não foi informado.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que os jovens foram rendidos pelos criminosos. Eles aparecem lado a lado, com as mãos nas cabeças.

VÍDEO:

Investigação sobre a chacina

Através de nota, a Secretaria da Segurança do Ceará afirma que equipes policiais estão “em diligências ininterruptas, com o intuito de elucidar as sete mortes e duas lesões à bala” na cidade Viçosa do Ceará. A praça foi isolada.

Segundo o secretário da Segurança, Roberto Sá, ao g1, duas vítimas tinham passagens pela polícia, por crimes como homicídio. Além disso, uma delas era monitorada por tornozeleira eletrônica. Entretanto, ainda não há confirmação de qual teria sido a motivação do crime.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Chacina deixa 7 mortos e 2 feridos na Praça da Matriz

Vídeo mostra corpos dos 7 mortos em chacina; IMAGENS FORTES