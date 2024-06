Alunos estão sem ar-condicionado e merenda em escola do interior do Amazonas

Urucurituba (AM) – Pais de alunos de uma Escola Estadual no município de Urucurituba (a 207 km de Manaus) denunciaram que os alunos estão assistindo as aulas no refeitório da unidade educacional devido a problemas nos aparelhos de ar-condicionado, e cozinha está fechada por falta de manutenção. A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) garantiu que até a próxima terça-feira (25) tudo será normalizado.

O problema afeta alunos da Escola Professor Armando Kettle que, de acordo com um dos pais que preferiu não se identificar, sete salas de aula estão com problemas no ar-condicionado e, por conta disso, as turmas assistem as aulas no pátio da escola.

“Essas condições precárias comprometem, gravemente, o processo de ensino e aprendizagem, além do bem-estar de toda a comunidade escolar. Os alunos e professores ficam expostos a situações desconfortáveis e de risco, prejudicando o desenvolvimento das atividades pedagógicas”, reclamou o morador.

Alunos estão se aglomerando no pátio da escola – Fotos: Divulgação

Outra situação que vem incomodando os pais é a utilização da cozinha que, há dois meses está parada por falta de manutenção. Desde então, as crianças estão sem merenda escolar.

“Isso está privando os alunos de receberem uma refeição essencial durante o período letivo”, enfatizou.

Outro lado

O Em Tempo entrou em contato com a Seduc que informou, por meio de nota, que uma pane elétrica causou o problema nos aparelhos de ar-condicionado da escola. Para resolver a situação, técnicos de uma empresa especializada serão deslocados para o município para realizar os serviços.

Já em relação a merenda escolar, a escola está recebendo os itens, entretanto foi registrado um problema hidráulico na cozinha, que impediu o funcionamento. Por conta disso, diz a nota, as aulas foram reduzidas.

Todos esses problemas, segundo a Seduc, tem previsão para serem resolvidos até a próxima terça-feira (25).

