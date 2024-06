Promessa amazonense do salto triplo fica próximo de vaga no Sul-Americano

Com o salto de 15,20m, Benjamin assegurou a quarta melhor marca do Brasil

Benjamin Oliveira, promessa amazonense do salto triplo, conquistou a medalha de prata no Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-20 de Atletismo, disputado em Niterói, no início de junho. O jovem de 17 anos, que possui o apoio do Governo do Amazonas, por meio do Bolsa Esporte Estadual, subiu posições no ranking continental e está próximo de uma vaga para o Campeonato Sul-Americano Sub-20, que será disputado no Equador.

O começo de Benjamin no atletismo foi por influência do seu irmão mais velho. O atleta o acompanhava em seus treinos na Vila Olímpica de Manaus e passou a gostar da modalidade, iniciando no Programa Esporte e Lazer da Capital e Interior (Pelci). Foi então que Benjamin passou a se dedicar com mais afinco ao esporte.

“Comecei no atletismo por acaso. O meu irmão tinha vergonha de vir aos treinos sozinho e no primeiro treino achei legal, gostei do professor e disse que queria treinar outras vezes. Então fui me adaptando, comecei a participar de campeonatos e assim pude ver o lado bom do esporte”, falou Benjamin.

O atleta conquistou a medalha de prata no Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-20 de Atletismo, disputado entre os dias 7 e 9 de junho. Com o salto de 15,20m, Benjamin assegurou a quarta melhor marca do Brasil e busca se manter entre os mais bem colocados no ranking da Confederação Sul-Americana de Atletismo (Consudatle) e se garantir no Sul-Americano do Equador.

“Meu objetivo agora é fazer um ótimo Campeonato Brasileiro Sub-18, tenho chances de ganhar e ser convocado pela Seleção Brasileira para o Sul-Americano. Quero representar meu país lá fora, meu estado e realizar meu sonho de dar orgulho para minha família”, finalizou Benjamin Oliveira.

