Homem consegue mudar registro e agora se chama ‘Diabão’

Você certamente já conheceu uma pessoa que não gosta do nome e que se tivesse a oportunidade trocaria, por uma série de fatores. Com a nova Lei de Registros Públicos, instituída em 2022, ficou mais fácil das pessoas conseguirem mudar de no documento de identidade (RG).

É o caso de um morador de Praia Grande. Porém, o nome escolhido por ele não poderia chamar menos atenção que sua aparência: Michel Praddo virou “Diabão Faro do Prado”. Ele conseguiu mudar de nome no RG, depois de entrar na Justiça. A decisão saiu em abril deste ano e viralizou nas redes sociais.

Vale destacar que Diabão já era conhecido pelo apelido, sobretudo na Baixada Santista, onde ele mora e trabalha como tatuador. A nova identidade apenas oficializou seu desejo.

Tatuagens e Guinness

Quem nunca olhou o Diabão, se impressiona com a quantidade de tatuagens e mudanças que ele tem no corpo. O morador de Praia Grande entrou no livro de recordes do Guinness, como a pessoa que teve mais modificações corporais do mundo. Dentre as mudanças que mais chamam a atenção estão, o corte do nariz e da orelha, além da implantação de chifres na testa.

Hoje, Diabão posta as atividades nas redes sociais. Para se ter uma ideia do sucesso, ele tem mais de 200 mil seguidores no Instagram. Em novembro de 2023, a equipe de reportagem da VTV acompanhou um dos últimos procedimentos estéticos de Diabão, na ocasião ele removeu um dos dedos.

Na reportagem, Diabão explicou que cada mudança passa por um estudo, sobretudo de como será a adaptação. “Eu me considero uma pessoa realizada e feliz, eu vivo o que quero viver e batalho muito para não ser o homem do amanhã, que sempre deixa as situações para depois”.

O Diabão adotou este nome, depois de sofrer preconceitos por conta de tatuagens e piercings. Ele é casado, com Carol Praddo, conhecida como “Mulher Demônio”, mas ela segue com seu primeiro nome no RG.

