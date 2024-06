3M inaugura nova Célula de Pesquisa e Desenvolvimento em Manaus com foco em sustentabilidade

Desde março, está em funcionamento a nova Célula de Pesquisa e Desenvolvimento da 3M, voltada para o desenvolvimento de materiais renováveis e reciclagem de polímeros. Este novo centro reflete o compromisso da empresa com a sustentabilidade e a inovação, alinhando-se às tendências globais da indústria química e de processamento de materiais poliméricos.

“Apostamos no desenvolvimento de insumos inovadores à base de óleos e fibras naturais que podem ser incorporados em adesivos, fitas, sistemas de polimento, injeção de plástico e embalagens sustentáveis”, comenta Eduardo Araújo, gerente da planta fabril da 3M em Manaus.

“Nosso objetivo é criar produtos que atendam às demandas de nossos clientes e sejam benéficos para o meio ambiente”.

A decisão de investir em tecnologias de reciclagem de polímeros busca aumentar a circularidade dos produtos e processos da 3M, em resposta às demandas regulatórias, sociais e ambientais por soluções mais sustentáveis. A companhia está empenhada em mitigar os impactos das mudanças climáticas e promover a sustentabilidade em todas as etapas de sua cadeia produtiva.

“A nova Célula visa aumentar o uso de materiais reciclados em nossas embalagens e produtos, fortalecendo nossa contribuição para a cadeia de reciclagem”, explica o gerente. Atualmente, a 3M investe financeiramente em programas reconhecidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), como o Recupera, do Instituto Pragma e o Mãos Pro Futuro, da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC).

O principal diferencial da fábrica da 3M em Manaus é a integração de uma ampla diversidade de tecnologias e produtos em um único parque fabril, atendendo aos mercados industrial e de segurança, consumo, e transporte e automotivo.

“O investimento na planta de Manaus ultrapassa R$ 200 milhões, incluindo a construção e novos equipamentos. Nossa unidade se destaca pela diversidade tecnológica e produtos, atendendo aos mercados industrial, de consumo e automotivo. Além disso, somos a planta mais avançada em Indústria 4.0, com processos automatizados e uso de robôs”, afirma o executivo.

Os produtos fabricados na 3M em Manaus são exclusivos desta unidade, não sendo produzidos em nenhuma outra planta no Brasil. A gama de produtos manufaturados é extensa e atende aos três principais mercados da empresa. No mercado de consumo, são produzidos itens como Bloco de Notas Post-it, Rolo Adesivo para limpeza de tecidos (Lint Roller), Durex, Fita Fixa Forte, Fita Corta Fácil, Fita Adesiva de uso geral e Fita Isolante de uso geral.

No mercado industrial, destacam-se as Fitas de Fechamento de Caixa, Fita Isolante Profissional, Fita para impressões flexográficas, Fita Filamentosa e Silver Tape. No mercado de transportes, são fabricadas Tachas Refletivas (olho de gato), produtos refletivos para sinalização viária, Placas para Licenciamento de Veículos (modelo Mercosul) e produtos refletivos para automóveis, como a faixa refletiva utilizada em caminhões e ônibus. Aproximadamente 95% desses produtos são consumidos no mercado brasileiro, com apenas 5% sendo exportados.

A 3M também mantém diversos programas de ESG (Ambiental, Social e Governança), como o curso profissionalizante ‘Formare’ e projetos com o Idesam para capacitar jovens em atividades sustentáveis. A planta, que emprega 330 funcionários, segue metas globais de eficiência energética, utilizando energia elétrica 100% renovável com certificação.

Carrefour contrata amazonenses inscritos no Bolsa Família

O Grupo Carrefour Brasil, em colaboração com o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), já empregou mais de 500 beneficiários do Bolsa Família e CadÚnico na Região Norte. A iniciativa, que é do MDS, tem como principal objetivo inserir as pessoas de baixa renda no mercado de trabalho.

Para se der uma ideia, apenas na Região Norte são 2,58 milhões de famílias inscritas no Bolsa Família, o que resultou, em junho de 2024, em um investimento do governo federal no montante de R$ 1,86 bilhão.

É um dinheiro que poderia ser aplicado em outras áreas se a população mais carente tivesse a oportunidade de trabalhar e andar com as próprias pernas. Lembrando que há três situações envolvidas: os que não têm condições mesmo de trabalhar, seja por doença, idade, etc., os que não conseguem emprego por falta de oportunidades, e os que se acomodam com o recurso e não vão para frente, tornando-se eternos dependentes da política assistencialista.

Tomara que outras empresas participem dessa iniciativa, que não dá o peixe, mas ensina as pessoas a pescarem!

McDonald’s testa sorvete vegano em unidades do Reino Unido

A rede de fast food McDonald´s está testando um novo sorvete vegano no Reino Unido. Segundo a empresa, o teste está sendo realizado em apenas 52 locais no Noroeste da Inglaterra e vai até terça-feira (3/9). Dependendo do resultado, a companhia decidirá se o item entrará ou não no cardápio do Mc. O produto, batizado como ‘Vegan Scoop’ e vendido nos sabores chocolate e morango, foi certificado como vegano pela ‘The Vegetarian Society’ e está sendo comercializado por £1,59.

Instituto Eldorado inaugura laboratório para atendimento às indústrias locais

Com cerca de 25 anos de atuação no país e presente em Manaus desde 2017, o Instituto de Pesquisas Eldorado inaugurou na capital amazonense, na quinta-feira (20/6), o ‘ELDLab’, uma nova unidade para o desenvolvimento de projetos de PD&I. O laboratório, que recebeu investimentos oriundos da Lei de Informática, provê a infraestrutura tecnológica de apoio para a pesquisa e desenvolvimento. Realiza ensaios mecânicos, climáticos, elétricos, metalográficos e de raio-x para os mais diversos segmentos industriais. A nova infraestrutura também fomentará capacitações técnicas de profissionais na região, em competências fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico do Norte.

As inscrições para participar do workshop gratuito ‘Elaboração de Projetos para Programas Prioritários da Suframa’, que acontecerá nos dias 9,10 e 11/7, das 9h às 16h, em Porto Velho, estão abertas até segunda-feira (24/6) pelo endereço eletrônico (https://bit.ly/workshoppvh).

O Instituto Kodigos de Tecnologia (IKT) está com duas vagas de trabalho na área tecnológica abertas. Os cargos são para Desenvolvedor Fullstack Pleno e Analista de Teste, ambas para atuação semipresencial. Os currículos podem ser enviados para o e-mail ([email protected]) até terça-feira (25/6).

Na terça-feira (25/6), das 14h às 21h, acontecerá o ‘8º Encontro de Inovação e Empreendedorismo’. O evento será realizado na Escola Superior de Artes e Turismo (ESAT), um espaço moderno e inspirador, perfeito para estimular a criatividade e o networking entre os participantes. O encontro é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo link (https://encurtador.com.br/FL7os).

O Serviço Florestal Brasileiro (SFB) está com edital aberto para a seleção de propostas de parcerias com Organizações da Sociedade Civil (OSCs). O objetivo é subsidiar a bioeconomia florestal na Amazônia por meio de transferência de recursos financeiros e apoio técnico. As inscrições podem ser feitas até domingo (30/6) pelo link (https://encurtador.com.br/HvzCX).

