Militares da FAB desaparecem em área de selva no interior do Amazonas

Dois militares da Força Aérea Brasileira (FAB) estão desaparecidos em uma área de selva no município de Novo Airão, no interior do Amazonas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou que foi acionado, no fim da quinta-feira (20), para atender ocorrência de busca pelos militares.

Foram enviados ao município, na manhã desta sexta-feira (21), dois cães de resgate e cinco bombeiros especializados em busca em ambiente de selva para iniciar o trabalho de localização dos desaparecidos.

A ocorrência está em andamento.

Leia mais

Soldado, ex-militares e duas mulheres são presos com 350 kg de drogas no Amazonas