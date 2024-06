‘Não Seja Mula’: MPAM lança projeto em workshop da PF sobre o combate de drogas em aeroportos

Os chamados “mulas” são, geralmente, “indivíduos em má situação financeira, iludidos com a promessa de vultosas quantias em dinheiro para se deslocarem com drogas para outros estados do país”

De 2018 a 2023, foram apreendidos no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes mais de 2,2 toneladas de maconha e mais de 100 kg de cocaína, resultantes de transporte ilegal de drogas por passageiros de voos com destino a outros estados do Brasil. É com base nesses dados alarmantes que nasceu o projeto “Não Seja Mula”, de autoria da promotora de Justiça Yara Rebeca Albuquerque Marinho de Paula. O lançamento da iniciativa acontece na próxima terça-feira (25), durante a programação do workshop “Interdição de Drogas em Aeroportos”, promovido pela Polícia Federal.

De acordo com a descrição do projeto, os chamados “mulas” são, geralmente, “indivíduos em má situação financeira, iludidos com a promessa de vultosas quantias em dinheiro para se deslocarem com drogas para outros estados do país”, seja em malas ou mesmo nos próprios corpos. A proposta é reforçar o atual aparato fiscalizatório dos aeroportos brasileiros, coibindo a ação dessas pessoas — que têm representação mínima dentro de toda a cadeia criminosa relacionada ao tráfico de drogas e, por consequência, não conseguem mensurar a gravidade de suas condutas, tanto a respeito dos prejuízos para sua vida quanto para a sociedade.

Desse modo, o projeto “Não Seja Mula” será executado da seguinte forma: divulgação de mensagens inibidoras e conscientizadoras por meio de banners e outras peças; veiculação de mensagens de conscientização em rádios locais; e alinhamentos periódicos com promotores de Varas Especializadas em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes (Vecutes).

“A Polícia Federal, juntamente com os agentes de proteção de Aviação Civil (APACs), atuam nos aeroportos fazendo os flagrantes desse tipo de delito. Nosso apoio será no sentido de motivar as pessoas a não aceitarem, isto é, que desistam de atuar como mulas, ficando ciente dos riscos e dos prejuízos desse tipo de crime”, afirma a promotora de Justiça Yara Marinho.

Sobre o workshop

O workshop “Interdição de Drogas em Aeroportos” é promovido pelo Núcleo de Polícia Aeroportuária (NPAER) da Polícia Federal (PF), em parceria com o MPAM, a Iniciativa Muiltiagências Para o Combate ao Tráfico de Animais Silvestres (Impactas) e a Concessionária dos Aeroportos da Amazônia (Vinci Airports). Ao longo da próxima terça-feira (25/06), a programação abordará temas diversos como “Coordenação de Segurança e Proteção da Aviação Civil – Vinci Airports”, “Atuação da Receita Federal do Brasil no combate às drogas”, a “Coordenação Geral de Migração e Sistemas de Inteligência Aeroportuária”, “Projeto Não Seja Mula”, entre outros. A programação é direcionada para servidores da Polícia Federal, convidados pertencentes à comunidade de segurança aeroportuária e instituições relacionadas com as atribuições da PF.

