Shopping realizam concurso de fantasias do filme ‘Divertidamente’

O concurso de fantasias inspirado no filme ‘Divertidamente’ promete trazer à vida os adorados personagens que personificam as emoções humanas. A iniciativa do Shopping Grande Circular em parceria com a rede de cinemas Centerplex acontece no sábado, 22/06, a partir das 16h na praça de alimentação do piso L3. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no instagram @shoppinggrandecircular.

Desde a vibrante Alegria até a Tristeza, os participantes terão a oportunidade de exibir suas fantasias mais criativas, reunindo a essência de cada personagem de uma forma única e emocionante. O concurso não apenas homenageia o filme que cativou corações ao redor do mundo, mas também celebra a expressão individual através da arte das fantasias.

Júlio Kitzinger, coordenador de marketing do Shopping Grande Circular explica que os participantes serão julgados com base na originalidade, semelhança com os personagens e execução da fantasia.

“Este concurso é uma oportunidade para todos os fãs mostrarem seu amor pelo filme ‘Divertidamente’ e sua habilidade criativa em dar vida a esses personagens icônicos”.

Na categoria kids podem participar crianças de até 14 anos. Já na categoria adultos participam pessoas de 15 a 40 anos. As inscrições são feitas no Instagram @shoppinggrandecircular.

Premiação

Os primeiros colocados em ambas as categorias serão premiados com 1 par de ingresso + 1 combo especial do filme. Já os segundos e o terceiros colocados nas categorias receberão pares de ingressos para assistir o filme na rede Centerplex, além de reconhecimento por seus esforços na criação de fantasia.

Mais informações podem ser obtidas no site: www.shoppinggrandecircular.com.br

