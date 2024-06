Lançamento do Livro ‘Além do Voto’ em Manaus: Um Guia Essencial para as Eleições de 2024

Manaus (AM) – No próximo dia 24 de junho, às 18h, o renomado advogado e cientista político Alexis Kotsifas apresentará seu mais recente trabalho, “Além do Voto – Normas Eleitorais e Resoluções para Eleições 2024”, em um evento especial no auditório do Mirante Dona Lúcia Almeida, localizado no Centro Histórico de Manaus.

O livro é uma obra para todos os interessados em compreender o panorama das normas eleitorais vigentes e as resoluções que moldarão o processo eleitoral de 2024. Alexis Kotsifas, conhecido no campo do direito eleitoral, oferece percepções valiosos e análises para candidatos, acadêmicos e cidadãos engajados no debate político.

“Este livro não é apenas um compilado de leis e regulamentos; é um guia prático que visa promover a transparência e fortalecer o entendimento sobre o sistema eleitoral brasileiro, crucial para a democracia robusta que todos almejamos”, afirmou Kotsifas.

O evento de lançamento contará com a presença de autoridades. O autor estará disponível para autografar exemplares e discutir os temas abordados na obra.

Foto: Divulgação

Detalhes do Evento:

Data e Hora: 24 de junho de 2024, às 18h

Local: Auditório do Mirante Dona Lúcia Almeida, Centro Histórico de Manaus.

Inscrição: Livro ‘Além do Voto’

*Com informações da assessoria

