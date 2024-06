Justiça Eleitoral já barrou cinco pesquisas eleitorais para Prefeitura de Manaus

Manaus (AM) — A Justiça Eleitoral do Amazonas já impugnou cinco das 14 pesquisas eleitorais com intenções de votos à Prefeitura de Manaus. Desse quantitativo, três foram realizadas por empresas da capital amazonense, uma por um instituto de São Paulo e outro de Porto Alegre.

A primeira impugnação ocorreu na pesquisa InnQuest, feita pela empresa LLK Consulting Consultoria e registrada no dia 26 de janeiro. A ação foi movida pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB).

A segunda a ser contestada foi a pesquisa Listening, da empresa do Rio Grande do Sul, Listening Inteligência em Análise de Dados Estratégia e Comunicação, registrada no dia 11 de março. O partido Avante foi o responsável pela ação. A multa foi de R$ 53.205,00, mas a empresa está recorrendo da decisão.

O Avante também recorreu à Justiça para impugnar a pesquisa Pontual, da empresa Pontual Pesquisas, registrada no dia 1º de março, por inconsistências nos resultados.

A Pesquisa Direto ao Ponto, de número AM-01614/2024, da DMarketing Comunicação e Marketing, foi impugnada após ação movida pelo PL, que alegou que a empresa não apresentou itens obrigatórios para a validação dos resultados, como o Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) do ano anterior ao da realização das eleições e o registro da empresa no Conselho Regional de Estatística (Conre). O Avante também solicitou impugnação desta pesquisa.

Já a pesquisa de número AM-04223/2024, da AtlasIntel Tecnologia de Dados, foi contestada após o Avante apresentar diversas inconsistências no levantamento.

É importante destacar que, além da ação imposta pela Justiça, as empresas ainda podem ser penalizadas por meio de multas que variam de R$ 53.205,00 a R$ 106.410,00, caso ocorra condenação por fraude.

Novas pesquisas

Três novas pesquisas foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para prefeito de Manaus. Duas, no dia 19 de junho, pelas empresas 100% Cidades Participações LTDA, do Espírito Santo; e Action Marketing e Pesquisa, aqui de Manaus.

A terceira pesquisa registrada recentemente foi a da DCastro Comunicação e Marketing, na última quinta (20). Todas elas devem ter seus resultados divulgados nos próximos dias.

