Adolescente de 14 anos tem rosto mutilado por casal enciumado

Goiânia (GO) – Uma adolescente de 14 anos teve o rosto mutilado por uma jovem de 21 anos e o namorado dela, de 19. A arma usada no crime foi uma garrafa de vidro. À Polícia Militar, o casal confessou o crime e afirmou que as agressões foram motivadas por ciúmes.

O caso aconteceu na noite da última terça-feira (18), no Jardim Novo Mundo, na capital goiana. Já o casal foi preso no dia seguinte, em Trindade, na região metropolitana da capital.

O casal confessou a situação. “Dei um [golpe] nela, ela caiu no chão, levantou para vir de novo e ele [jovem] deu outro [golpe] nela”, afirmou a mulher.

A adolescente, que ficou com o rosto bastante machucado, informou que teve medo de morrer. “A mulher chegou, começou a me bater, me jogou no chão. Depois ele chegou, começou a me bater. Na hora que ela deu a garrafada no rosto, começou a sangrar. Fiquei com muito medo de morrer”, contou a menina.

O casal ainda tentou justificar as agressões afirmando que a adolescente estava enviando fotos nuas para o homem. “Nós já namoramos e ela começou a me mandar fotos peladas no Instagram e minha esposa achou ruim. Daí nós fomos lá resolver”, disse o jovem.

Os dois jovens foram levados para a Central Geral de Flagrantes, em Trindade. A polícia não divulgou por qual crime eles irão responder. O caso é investigado sob sigilo pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Goiânia.

*Com informações do Metrópoles

