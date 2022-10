Corpo de ex-detento é encontrado mutilado em Manaus

Antônio estava solto do sistema penitenciário há cerca de um mês. Ele cumpria uma pena de 18 anos de prisão pelo crime de homicídio

Manaus (AM) – O corpo do ex-detento Antônio Marcos Felizardo das Chaves, de 38 anos, foi encontrado mutilado, com marcas de tentativa de decapitação, na manhã desta segunda-feira (10).

O cadáver estava na orla do São Raimundo, na zona Sul da capital. A orelha da vítima foi encontrada próximo ao corpo.

Conforme as informações repassadas pela equipe policial da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), nas primeiras horas da manhã, um senhor que catava latinhas no local avistou o corpo e imediatamente acionou as autoridades. Além disso o homem reconheceu a vítima e informou os familiares que ao chegarem no local afirmaram que a vítima era o Antônio.

“A gente avisou tanto ele, pediu pra ele sair dessa vida. Agora eu me sinto culpada porque a gente tirou ele da cadeia. Lá ele estava mais seguro. Ele não escutou, agora aconteceu isso. Muita crueldade o que fizeram”, desabafou uma familiar que não quis se identificar.

De acordo com as informações, Antônio estava solto do sistema penitenciário há cerca de um mês. Ele cumpria uma pena de 18 anos de prisão pelo crime de homicídio.

Ainda segundo familiares, ele foi visto no Centro, no domingo (9), na companhia de dois homens não identificados. Após isso os familiares foram informados sobre o encontro do cadáver.

Devido ao local de difícil acesso, as equipes de investigações tiveram dificuldades para realizar os procedimentos necessários. De acordo a perícia criminal, o homem foi morto pela madrugada, no mesmo local onde o corpo foi encontrado.

Os peritos ainda constataram diversos golpes de arma branca por todo o corpo, além disso, ele informaram que os assassinos tentaram decapitar a vítima. A orelha do homem foi encontrada próximo ao corpo, assim como um facão que possa ter sido a arma do crime, mas somente após exames cabíveis será possível confirmar a utilidade da arma.

O corpo do homem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o crime.

