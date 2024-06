Morre integrante de quadrilha junina vítima de acidente na BR-174

Boa Vista (RR) – A dançarina de quadrilha Thayane Beatriz, de 24 anos, morreu após ficar quase duas semanas internada em um hospital de Boa Vista, Roraima, depois de resgatada do ônibus que tombou na rodovia BR-174.

A jovem era integrante da quadrilha Junina Caipira na Roça. No dia 9 de junho, o ônibus que transportava o grupo folclórico de volta para Manaus sofreu um acidente de trânsito, após o motorista perder o controle do veículo e tombar na margem da rodovia.

A divulgação da morte de Thayane foi feita pela rede social da quadrilha, que agradeceu a participação da jovem no grupo folclórico.

No total, 46 pessoas estavam no veículo na hora do acidente, sendo 44 passageiros e dois motoristas.

Acidente na rodovia

Um ônibus que transportava os componentes da Quadrilha Caipira na Roça, de Manaus, sofreu um acidente e acabou tombando na BR-174, na Vila Novo Paraíso, em Rorainópolis, Sul de Roraima, na madrugada de domingo (9). O grupo folclórico se apresentou no arraial “Boa Vista Junina” no sábado (8), e retornava para a capital amazonense quando o acidente aconteceu.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus trafegava no sentido decrescente da via com destino a Manaus quando o motorista perdeu o controle do veículo e tombou na margem da rodovia.

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas e a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informaram que acompanham o caso junto às autoridades de Roraima. Informou também que a maioria dos integrantes teve ferimentos leves. Cinco passageiros tiveram ferimentos mais graves, como fraturas, e dois devem ser transferidos para Boa Vista.

O condutor do ônibus foi submetido ao teste do bafômetro com resultado negativo para uso de álcool. O Boletim de Acidente de Trânsito será concluído em 5 dias.

