Festival de Parintins abre espaço para empreendedorismo

Parintins (AM) — Conhecida por ser uma cidade vibrante e com uma rica herança cultural e natural, Parintins atrai visitantes de todo o mundo, destacando a importância das tradições do Amazonas e contribuindo significativamente para a economia local.

Situada na Ilha Tupinambarana, no rio Amazonas, o município se prepara para receber mais um Festival de Parintins, caracterizado pela disputa entre os bois Garantido e Caprichoso. É comum que muitos amazonenses aproveitem a temporada para aumentar a renda, criando ou capacitando um negócio.

É o caso da Luciana Oliveira, proprietária da Kidelícias da Lu. O empreendimento, que já funciona há cinco anos, tem se preparado nos últimos meses para o aumento expressivo dos pedidos. Mas como muitos negócios, a empresa surgiu das necessidades e oportunidades dentro da comunidade, muitas vezes em contextos de escassez de recursos.

“Eu havia me separado e estava com uma bebê de colo, estava sem recursos. Eu tinha que encontrar algo que pudesse me dar um retorno para aquele momento. Trabalhei no porto, na praça dos bois, depois fui vender bolo e salgados na frente da casa da minha mãe. Procurei o Sebrae para me capacitar, capacitar minha equipe e surgiu a oportunidade de ter um estabelecimento em Parintins. Hoje, nesse período do festival, a demanda aumentou muito e precisei me adaptar para atender todos os pedidos”, disse a proprietária da Kidelícias da Lu, Luciana Oliveira.

Além dos serviços de alimentação, outros setores como: turismo e eventos, educação e logística ou transporte, estão entre os maiores números de empreendimentos existentes na ilha. De acordo com o Sebrae Amazonas, desde abril deste ano, cerca de 230 donos de negócios já foram instruídos por alguma capacitação oferecida pela instituição. A gerente do escritório regional de Parintins, Luane Pedreno, destaca que os segmentos são impulsionados principalmente pelo Festival Folclórico de Parintins e que contribuem para o desenvolvimento econômico da região.

“O Festival de Parintins tem um impacto gigantesco na economia local, e não só durante os dias festivos, mas também nos dias que antecedem a festa. Um reflexo disso é aumento da procura pela formalização dos pequenos negócios e pela busca de treinamentos, orientações, consultorias, com a intenção de oferecer um serviço de qualidade”, explica a gerente do escritório regional de Parintins, Luane Pedreno.

Entre as capacitações mais oferecidas estão: marketing empresarial, vendas, atendimento ao turista e manipulação de alimentos. Para fomentar o empreendedorismo e formalizar os parintinenses, o escritório oferece uma série de serviços para atender as necessidades dos empresários e interessados em criar o próprio negócio. Para saber mais informações, o empreendedor deve procurar a unidade de Parintins, localizada na rua João Meireles, 371, no bairro Francesa.

