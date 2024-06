Festival de Parintins: Boi Garantido já tem 95% das alegorias prontas

Últimos ajustes estão sendo feitos no galpão e nos setores de costura e confecção do bumbá vermelho e branco, com o apoio de 590 pessoas

Parintins (AM) – A menos de oito dias para o 57º Festival de Parintins, o Boi Garantido já entrou na fase final dos preparativos para o espetáculo, que neste ano acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho. No galpão do boi encarnado e nos setores de costura e confecção, situados no bairro São José, são mais de 590 trabalhadores, entre costureiras, kaçauerés e outros artistas envolvidos no processo.

Com o tema ‘Segredos do Coração’ para a edição de 2024, o bumbá vermelho e branco promete levar a religiosidade e misticismo que movem o boi, desde sua fundação, para a arena. Para fazer a festa acontecer, a criatividade artística da equipe no galpão está a todo vapor.

Somente na área de montagem, pintura e finalização das alegorias, são 340 trabalhadores finalizando todos os módulos, segundo o diretor do galpão, Osório Melo.

“Se o Festival de Parintins fosse amanhã, o Garantido estaria pronto para competir. O trabalhador está recebendo tudo em dia, recebendo material em abundância e estamos recebendo todo apoio do Governo do Estado. Tudo isso motiva todo mundo a vir trabalhar”, destacou o diretor do galpão, Osório Melo.

As alegorias concorrem no item 16, mostrando as estruturas artísticas que compõem a apresentação. Para o artista do Garantido, Oséas Bentes, uma grande aposta nos módulos alegóricos deste ano está no item 4, Ritual Indígena, e item 17, Lenda Amazônica. Segundo ele, o segredo está no empenho de toda a equipe.

“A gente programou a construção desse espetáculo desde o roteiro, indo para a maquete, depois a planta baixa, para só depois confeccionar. O Garantido sempre tem surpresas. Nos preparamos com muita intensidade, todas as equipes. Esse trabalho tem que ser feito com amor. Não é apenas criar uma arte e entregar, você tem que deixar sua marca”, destacou Oséas Bentes, artista do Boi Garantido.

Novo acesso ao galpão

Uma importante reforma foi feita no galpão do boi vermelho e branco para facilitar a saída das alegorias este ano. O trecho de saída do galpão lateral, que dá acesso à rua da frente da Cidade Garantido, recebeu um novo calçamento de 1.500 metros de concreto, permitindo que as alegorias saiam do local sem passar pela lama ou terra.

*Com informações da assessoria

