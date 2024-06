Adolescente de 17 anos recém-chegado do interior é morto a tiros em Manaus

Manaus (AM) – O adolescente Fabrício Oliveira Baima, de 17 anos, foi morto a tiros na rua Rio Amazonas, comunidade Cristo Rei, bairro Tarumã-Açu, Zona Oeste de Manaus, durante a noite desta sexta-feira (21). A vítima era do município de Novo Aripuanã (distante 228 quilômetros de Manaus), e estava na capital amazonense há apenas três dias.

Segundo a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), o adolescente estava caminhando em via pública, quando um suspeito armado se aproximou e efetuou disparos contra a vítima. Fabrício ainda tentou fugir do ataque e correu para um campo de futebol, mas acabou morrendo no local.

Os familiares do adolescente afirmaram que não sabem a motivação do crime. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para atender a ocorrência. O caso é investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

