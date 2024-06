VÍDEOS: tentativa de chacina termina com criança e idosa mortas

Fortaleza (CE) – Uma idosa e uma criança foram mortas em uma tentativa de chacina durante a noite de sexta-feira (21), na Areninha Campo Barroso, Grande Messejana, em Fortaleza (CE). Além dos dois mortos, que ficaram na calçada, mais três crianças e uma mulher adulta foram lesionadas a bala no mesmo local. A reportagem apurou que as forças de segurança foram acionadas às 20h50.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as investigações estão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Pasta também informou que as vítimas foram encaminhadas a uma unidade hospitalar.

“A policial civil falou para mim que [os suspeitos] vinham em dois carros. A galera não estava com arma de pequeno calibre, porque tem muita bala no chão”, contou um morador.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, muita gente gritava e chorava no local, em meio ao desespero em prestar socorro. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas baleadas. Diversas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o local.

Cerca de duas horas antes da tentativa de chacina, o governador Elmano de Freitas havia presidido uma solenidade anunciando o reforço de 437 novos policiais no policiamento ostensivo do Estado. O evento ocorreu na Praça de Messejana, situada a cerca 2,5 quilômetros do local das mortes.

Investigações

A Secretária da Segurança Pública e Defesa Social informou ainda que a ocorrência segue em andamento.

“No momento, composições do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Policiamento Ostensivo Geral (POG) do 16º Batalhão de Polícia Militar (16º BPM) estão realizando saturações e diligências pela área com o intuito de capturar os suspeitos. A Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS auxilia os trabalhos policiais. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada e coletou vestígios que irão colaborar com as investigações, que ficarão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)”, diz nota.

Chacina em Viçosa

Sete pessoas morreram e duas ficaram feridas na chacina registrada no município de Viçosa do Ceará, na madrugada de quinta-feira (20). Equipes das Forças de Segurança do Ceará estão em diligências ininterruptas na região. O caso foi na Praça Clóvis Beviláqua, no Centro da cidade.

As vítimas estavam em um bar, ao lado da praça, quando os suspeitos chegaram de carro e motocicletas no local.

*Com informações do Diário do Nordeste

Leia mais

Saiba quem são os 7 mortos durante chacina na praça da matriz

Vídeo mostra corpos dos 7 mortos em chacina; IMAGENS FORTES

VÍDEO: Menino de 9 anos e pai são mortos durante chacina em sítio