Morre José ‘Baliza’, vice-prefeito de Novo Airão, aos 71 anos

Morreu, na madrugada deste sábado (22), José Sales Nunes, conhecido como ‘Baliza’, aos 71 anos. Vice-prefeito de Novo Airão (distante 115 quilômetros de Manaus), Baliza já havia anunciado a pré-candidatura para a prefeitura do município. A causa da morte foi leucemia.

A confirmação do falecimento partiu de Frederico Junior, prefeito da cidade, que lamentou a perda do amigo e companheiro de chapa através do Instagram.

“Com profundo pesar, manifesto minha gratidão eterna ao amigo que me acompanhou por dois mandatos, que escreveu seu nome na história e junto comigo ajudou a construir a Airão que sempre sonhamos”, declarou Frederico, prefeito de Novo Airão.

“A política nos levou para campos de pensamentos opostos, mas preservou, no nosso íntimo, o respeito, a amizade, a fraternidade explícita nos últimos dias de sua luta neste plano”, completo o prefeito, que ia concorrer com Baliza pelo cargo da Prefeitura de Novo Airão.

A Associação Amazonense de Municípios também emitiu um comunicado lamentado a perda de Novo Airão. De acordo com a entidade, a dedicação e os serviços de Baliza serão sempre lembrados. “Nossos sinceros sentimentos à família e amigos neste momento difícil”, disse a AAM em nota.

