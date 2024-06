Justiça aceita denúncia contra seis envolvidos que usaram menor para ocultar cadáveres de Bruno e Dom

Manaus (AM) – A Justiça Federal no Amazonas aceitou uma denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra seis pescadores que usaram um menor de idade para ajudar a ocultar os cadáveres do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, mortos em junho de 2022 no Vale do Javari. A decisão foi assinada pelo Juiz Federal Lincoln Rossi da Silva Viguini.

O MPF pede que Eliclei Costa de Oliveira, Amarílio de Freitas Oliveira, Otávio da Costa de Oliveira, Edivaldo da Costa Oliveira, Amarildo da Costa Oliveira e Jefferson da Silva Lima respondam pelo crime de corrupção de menores.

Já Eliclei, Amarílio, Otávio, Edivaldo e Francisco Conceição de Freita foram denunciados por ocultação de cadáveres.

“Com efeito, reputo demonstrada a plausibilidade das alegações contidas na denúncia em face da circunstanciada exposição dos fatos e descrições das condutas de cada denunciado, bem como em razão da juntada, dentre outros documentos, do laudo e do termo de arrecadação, e dos interrogatórios dos réus e oitivas das testemunhas em sede policial”, diz um trecho do documento.

O juiz determinou ainda que os acusados sejam citados para responderem à acusação no prazo de 10 dias. Na sequência, será marcada a audiência de instrução e julgamento.

