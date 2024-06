Parintins 2024: Garantido faz o primeiro ensaio técnico no Bumbódromo

Parintins (AM) – A menos de uma semana para o início do 57º Festival de Parintins, o Garantido realizou, na noite deste sábado (22), o primeiro ensaio técnico no Bumbódromo. O festival, considerado Patrimônio Cultural do Brasil, acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho.

O presidente do Boi Garantido, Fred Góes, pontuou que esse é um momento crucial de preparação para o boi em todos os setores da agremiação folclórica.

“O determinante nesse processo de ensaio é o musical. Os instrumentos, a altura do som dentro do Bumbódromo e a dinâmica do espetáculo é determinada pela música. E aí vem todo um corpo cênico, coreográfico, marcações”, disse o presidente do boi vermelho.

Fred lembrou que o Festival de Parintins é o único espetáculo em que não é possível fazer ensaio com alegoria, tendo em vista que o ‘ensaio’ para valer acontece na hora da apresentação. “A gente ensaia por parte, em blocos e só no dia da estreia é que realmente se faz o último ensaio”, acrescentou. O boi vermelho e branco realizará mais um ensaio técnico no domingo (23).

O agente marítimo Gabriel Maldini, de 25 anos, é um desses turistas. Ele veio de Santarém, Pará, para participar da apresentação do Boi Garantido em um grupo de dança. O torcedor encarnado explicou o motivo de ir à Ilha Tupinambarana. “Para nós é uma honra vir de Santarém e poder participar desse evento aqui também”, ressaltou Gabriel.

Foto: Alex Pazuello

A expectativa é de que a ilha tupinambarana receba, este ano, 120 mil turistas e que a economia local movimente mais de R$ 150 milhões no período do festival. Estima-se ainda a geração de 24 mil postos de trabalho indiretos com ações do Governo do Estado em torno do festival. Somado a isso, os dois bois juntos geram cerca de 5 mil empregos diretos.

O investimento do Governo do Amazonas no festival em 2024, será de R$ 8 milhões, sendo R$ 4 milhões para cada bumbá, além dos patrocínios privados aos bois que devem chegar a R$ 15 milhões. Somente a Coca-Cola, vai repassar R$ 2,5 milhões em 2024, sendo R$ 1,25 milhão para cada boi.

*Com informações da assessoria

