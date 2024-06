Parintins 2024: Caprichoso abre as duas primeiras noites e Garantido abre a terceira

Parintins (AM) – A ordem das apresentações do Festival de Parintins 2024 foi decidida, na tarde deste sábado (22), no Bumbódromo de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus).

Com a presença dos presidentes dos bumbás e do Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, Marcos Apolo Muniz, foi decidido que o Boi Bumbá Caprichoso abre a primeira e a segunda noite, enquanto o Boi Garantido abre a terceira noite de festival.

O Caprichoso busca o tricampeonato com o tema “Cultura, o Triunfo do Povo”, e o Garantido luta pelo 33º título com o tema “Segredos do Coração”.

O Festival Folclórico de Parintins acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho.

