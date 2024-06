Suspeito de roubo mergulha em lagoa e morre afogado em Belo Horizonte

Belo Horizonte (MG) – Um homem suspeito de praticar roubos mergulhou na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), para tentar fugir, mas morreu afogado. O corpo do homem foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, na noite desse sábado (22).

De acordo com a corporação, o homem, que aparenta ter por volta de 25 anos, teria entrado na lagoa e não conseguiu nadar. Ele, então, teria submergido e ficado embaixo d’água por aproximadamente 10 minutos.

De acordo com um segurança que trabalhava nas proximidade, o homem fazia parte de um grupo de três indivíduos que estariam cometendo roubos em um evento. Ao ser perseguido, ele fugiu pulando na lagoa.

Os bombeiros estiveram no local e realizaram a retirada da vítima e procederam as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local. Após os procedimentos, foi atestado o óbito da vítima e a perícia foi acionada.

*Com informações do Metrópoles

