Boi Garantido conclui o transporte das alegorias para concentração do Bumbódromo

Parintins (AM) – O Garantido concluiu, neste domingo (23), a última etapa do transporte das alegorias para a concentração do Bumbódromo. O translado das estruturas do boi Vermelho e Branco, que começou no dia 10 de junho, demandou o esforço de 100 Kaçauerés (trabalhadores que executam o transporte das alegorias), em um percurso de 2,3 quilômetros, do galpão à arena dos bumbás.

O 57º Festival de Parintins acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho, no município do Baixo Amazonas.

Aproximadamente 100 kaçauerés (termo que significa formiga em nheengatu), conduziram as alegorias da Cidade Garantido para o Bumbódromo em um trajeto de leva mais de uma hora, de acordo com um dos chefes dos Kacauerés, Ito Teixeira, 60.

“Começamos primeiramente com as alegorias de base, ou seja, as peças que vão ficar embaixo, que montam praticamente a estrutura toda da alegoria. E depois a outra fase são as fases dos módulos. O que é essa fase dos módulos? Como o nosso galpão é muito baixo e nós precisamos ganhar uma certa altura, então ele é feito dividido por andares. Dois andares ou três andares, dependendo da estrutura”, disse Ítalo.

O transporte das alegorias do bumbá vermelho e branco teve início no dia 10 de junho e o percurso tem aproximadamente 2,3 quilômetros. “Nós começamos o translado dia 10 de junho e isso tem que ser uma regra daqui para a frente, porque isso dá mais uma tranquilidade para os artistas. Existe muita roldana que quebra no translado, muita escultura que se danifica, e isso precisa de tempo pra ser reorganizado novamente”, acrescentou.

Este ano, o Festival deve atrair 120 mil turistas e movimentar mais 150 milhões na economia da região, segundo dados da Empresa Amazonense de Turismo (Amazonastur), além da expectativa da geração de 24 mil postos de trabalho indiretos com ações do Governo do Estado. Os bumbás juntos geram cerca de 5 mil empregos diretos.

Segurança

Foto: Alex Pazuello/Secom

A técnica de segurança do trabalho do Garantido, Rayane Reis, 38, destacou que a parceria com o Governo do Estado é essencial para garantir a segurança dos trabalhadores da agremiação folclórica.

“O Governo do Estado nos ajuda nesse momento com os EPIs. Antes deles [kaçauerés] entrarem para fazer o translado das alegorias, assim como os artistas também de dentro do Galpão, a gente faz esse processo de palestra, a importância do uso do EPI, vestir adequadamente nossos soldadores, os nossos reverstidores e nossos escultores, que são os que trabalham com isopor”, detalha Rayne Reis.

A técnica de segurança do Garantido destaca que esse ano, os Kaçauerés receberam protetor solar, devido ao clima muito quente da região, uma forma de melhorar a segurança do trabalhador”.

A equipe de segurança do trabalho é composta de diversos profissionais, entre eles, bombeiros civis, enfermeiro e técnico do trabalho, engenheira e outros profissionais.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Efetivo que atuará no Festival de Parintins reúne 80 agentes da Polícia Civil

Parintins 2024: Garantido faz o primeiro ensaio técnico no Bumbódromo

Parintins 2024: Galpões dos bois-bumbás impulsionam geração de emprego e renda na ilha