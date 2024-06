Fla vence clássico contra Flu, mantém liderança do Brasileiro e afunda rival na lanterna

O Fla-Flu deste domingo (23) teve o lado rubro-negro saindo feliz do Maracanã. Pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time comandado por Tite levou a melhor sobre a equipe de Fernando Diniz e venceu por 1 a 0, com gol de Pedro, de pênalti. O resultado deixou o Flamengo na liderança e o Fluminense na lanterna.

Na próxima rodada, o Rubro-Negro visita o Juventude-RS, na quarta-feira (26), em Caxias (RS), às 19h (horário de Manaus); o Tricolor, por sua vez, joga no dia seguinte, uma hora mais tarde, e recebe o Vitória-BA, no Maracanã.

Placar magro

O primeiro tempo foi todo do Flamengo. Com quatro chances claras perdidas, o Rubro-Negro poderia ter fechado os primeiros 45 minutos com um placar elástico. Com duas grandes defesas de Fábio e dois chutes para fora, o Fluminense se salvou de sair perdendo na primeira etapa.

O jogo se arrastou com o 0 a 0 até os 40 do segundo tempo, quando Bruno Henrique e Calegari se embolaram na área e o atacante do Flamengo foi derrubado. Pedro bateu o pênalti no meio e Fábio ainda tocou na bola com os pés, mas não conseguiu evitar o gol.

*Com informações de Rádio Tupi

