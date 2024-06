Amazonense Felipe Lima fatura R$ 270 mil por “Performance da Noite” no UFC Arábia Saudita

Lutador de Coari faturou o bônus por finalizar Muhammad Naimov, no terceiro round, em sua estreia no evento

O amazonense Felipe Lima, que venceu Muhammad Naimov no UFC Arábia Saudita por finalização, no terceiro round, faturou o bônus de US$ 50 mil (cerca de R$ 272 mil na cotação atual) por “Performance da Noite”. Outros quatro atletas foram premiados no evento deste sábado (22), em Riyadh.

Felipe, que é natural de Coari (distante 362 quilômetros de Manaus) aceitou o confronto no UFC Arábia Saudita com apenas seis dias de antecedência, fez um combate disputado contra o adversário tajique e decidiu no terceiro round, encaixando um mata-leão para acabar com a luta.

“É incrível. Foi de última hora, mas sou um profissional. Estou sempre em forma, estou na academia todos os dias. Então, eu estava preparado. No segundo round, eu estava meio que dormindo, mas meu técnico me lembrou que faço isso pela minha mãe porque ela depende de mim no Brasil. Ele me acordou e entrei no terceiro round para dar tudo de mim. Graças a Deus, consegui”, afirmou o ‘Jungle Boy’.

Além do brasileiro, o vencedor da luta principal da noite Robert Whittaker recebeu a mesma premiação pelo nocaute fulminante para cima de Ikram Aliskerov ainda no primeiro round. Completando a lista premiados da noite, os carrascos dos brasileiros, Shara Magomedov e Volkan Oezdemir, também faturaram US$ 50 mil por nocautearam Antonio Trócoli e Johnny Walker, respectivamente.

*Com informações de Tatame

