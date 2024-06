Governo aplica R$ 14 milhões em multas por prática de crimes ambientais no sul do Amazonas

As ações da Operação Tamoiotatá 4, realizada pelo Governo do Amazonas, com apoio de órgãos federais, no sul do Amazonas, para o combate aos crimes ambientais, resultaram, até o momento, na aplicação de R$ 14 milhões em multas. Além das sanções administrativas, as ações resultaram na prisão de três pessoas, apreensão de motosserras, armas e outros equipamentos usados na prática criminosa.

As equipes de fiscalização da operação Tamoiotatá 4 são coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), e integradas por órgãos ambientais de segurança e de inteligência, além dos profissionais de monitoramento e fiscalização ambiental.

As sanções foram realizadas pelo o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), que aplicou cerca de R$ 14 milhões de multas, 18 autos de infrações, 43 números de Termos de Embargo, mais de 9 mil hectares embargados e a apreensão de motosserras, correntes e guincho de arraste de madeira, moto bomba e equipamentos para garimpo e subprodutos da fauna silvestre.

Todos os procedimentos foram realizados durante as duas primeiras fases da operação, que teve início em abril. A ação seguirá ao longo de todo ano de 2024. Até o momento, o efetivo integrado chegou a percorrer 2.725 quilômetros para aplicação dos autos de infração e embargos.

Apreensões e prisões

Durante as duas fases, as Forças de Segurança, realizaram a prisão de três pessoas por crimes ambientais e porte ilegal de arma de fogo. Em uma das ocorrências, a Polícia Militar (PMAM), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), apreendeu, quatro armas de fogo, munições e duas motosserras, no ramal Bela Vista, em Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus).

Em outras ocorrências, a polícia apreendeu no total das fases, 78 munições, cinco armas de fogo e cinco cartuchos calibre 38.

Integração

A operação Tamoiotatá 4 é uma ação coordenada pela SSP-AM, realizada de forma integrada com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), além de órgãos federais de Segurança e Fiscalização.

*Com informações da assessoria

