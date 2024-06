Metade da população amazonense está endividada, aponta Serasa

Manaus (AM) — O Amazonas tem mais da metade da população inadimplente, segundo o último Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa. No Estado, 51,54% dos consumidores estão com alguma pendência financeira. Mesmo com o cenário preocupante, após dois meses de alta, caiu o número de amazonenses inadimplentes.

O Amazonas ocupa a 5ª colocação entre os estados com maior número de inadimplentes. No mês de maio, 1.543.741 milhão de pessoas estavam inadimplentes, mas, em abril, o número diminuiu para 1.562.937 milhão. Já o valor médio da dívida por inadimplente amazonense é de R$ 4.731,73.

O varejo é o segmento com maior percentual de dívidas no Estado, 27,27%. Na sequência aparece bancos e cartões com 25,78%, utilities (contas de água, luz e gás), com 14,50% e o setor de financeiras, 14,31%.

Cenário nacional

O principal indicador de inadimplência do Brasil registrou ainda, em maio, 72,5 milhões de brasileiros inadimplentes, uma redução de 1,20% em relação a abril. A queda representa menos 884 mil nomes no cadastro de negativação.

O volume total de dívidas dos brasileiros também caiu. Comparado aos indicadores de abril, o mês de maio registrou uma queda de 1,3 milhão de débitos. Ao todo, são 273 milhões de dívidas, que somadas alcançam a cifra de R$ 394 bilhões.

“Essa é a segunda queda de 2024, que já havia registrado uma leve desaceleração em fevereiro”, explica Aline Maciel, gerente da plataforma Serasa Limpa Nome, a maior do país.

“Entre os fatores para esse impacto, podemos considerar a injeção de dinheiro no mercado com o início do calendário de restituição do imposto de renda. O pagamento, segundo pesquisa da Serasa, seria usado prioritariamente para quitar dívidas, em linha com esse momento de baixa. A nova diminuição, portanto, é bastante significativa e pode representar boas perspectivas para o cenário econômico”, projeta Aline.

Maior alta

O segmento de bancos e os cartões de crédito segue como principal motivador do endividamento, mas ambos também perderam força e contabilizaram quedas percentuais no ranking de motivos. Atualmente, o segmento tem 29,07% na divisão do bolo, uma queda de 1,87 ponto percentual em relação ao mês anterior.

As contas básicas de água, luz e gás natural têm 22,13% entre as causas das dívidas. O segmento de serviços, por sua vez, foi o que mais cresceu em maio, e hoje representa 11,86% das causas de dívidas – uma alta de 3,42 pontos percentuais em relação ao indicador do mês anterior. Também conhecido como setor terciário, o setor de serviços agrega atividades de prestação de todos e quaisquer tipos de serviços variados, incluindo atendimento ao consumidor, transporte, limpeza, administração, entre outros.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Maioria dos moradores da região Norte prefere pagar contas básicas com aplicativos, mostra Serasa

Serasa: 30% dos brasileiros vão usar restituição do IR para quitar dívidas

Serasa: Seis em cada 10 brasileiros dizem buscar crédito para investir no próprio negócio