Médico é preso após tentar beijar recepcionista em posto de saúde no AM

Crime ocorreu durante atendimento em uma unidade de saúde do município

Guajará (AM) – Um médico de 30 anos foi preso em flagrante na sexta-feira (21), por importunação sexual contra uma paciente, de 27 anos, ocorrido durante atendimento em uma unidade de saúde no município de Guajará, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Adenilson Carlos, da 69ª DIP de Guajará, a vítima trabalha como recepcionista no posto de saúde e foi à sala do médico para receber atendimento, pois não se sentia bem.

“Na ocasião, ele começou a se aproximar e proferir palavras íntimas para a mulher, além de tocá-la e tentar beijá-la. Assim que soubemos do ocorrido, de imediato saímos em diligências para efetuar a prisão do indivíduo”, disse.

Segundo o delegado, o homem foi preso em flagrante momentos depois do delito e, durante os procedimentos, foi representado por diversas medidas cautelares decorrentes da prisão, entre elas a de afastamento do local de trabalho do médico.

O homem responderá por importunação sexual e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

