Motorista de aplicativo é preso por estupro e importunação contra adolescentes em Manaus

Suspeito abordou as vítimas e forçou uma delas a entrar no veículo, onde a violência foi consumada

Manaus (AM) – O motorista de aplicativo, Erasmo Nascimento da Rocha, de 42 anos , foi preso na segunda-feira (5), às 11h, em cumprimento a um mandado de prisão temporária por estupro e importunação sexual contra duas adolescentes de 15 anos. Os crimes ocorreram no dia 26 de fevereiro deste ano em Manaus.

Conforme o delegado Ricardo Homero, titular do 4° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações em torno do caso iniciaram após as duas vítimas comparecerem à unidade policial, em dias distintos, e relatarem o que tinha ocorrido com elas.

“Ao ouvirmos as vítimas, percebemos que o modus operandi do autor era semelhante em ambos os casos. Elas disseram em seus depoimentos que foram abordadas em via pública e uma delas obrigada a entrar no veículo, mediante grave ameaça”, informou a autoridade policial.

Ainda segundo o delegado, com a outra adolescente, Erasmo utilizou uma faca para ameaçá-la. No decorrer das diligências, com base nos elementos colhidos, foi representada à Justiça pela prisão temporária do autor, e a ordem judicial foi decretada pelo Poder Judiciário.

“As diligências continuaram e foi possível obter informações de que ele estaria em via pública, no bairro Puraquequara, zona leste. Com base nisso, fomos ao local e efetuamos a prisão. As investigações irão continuar para identificar outras possíveis vítimas”, afirmou.

Procedimentos

Erasmo Nascimento da Rocha responderá por estupro e importunação sexual, ele passará por audiência, e ficará à disposição da Justiça.

