Prefeito vistoria obras de novas unidades de saúde na Zona Oeste de Manaus

Com previsão de entrega para o mês de agosto, a nova USF, localizada no bairro Lírio do Vale, terá capacidade de realizar até 1.200 atendimentos diários

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, vistoriou, na manhã desta segunda-feira (24), as obras de duas novas Unidades de Saúde da Família (USFs), de grande porte, que irão ampliar a oferta de serviços de atenção básica à população da Zona Oeste da capital amazonense. Com as novas estruturas da rede de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), mais de 220 mil habitantes serão beneficiados.

Com previsão de entrega para o mês de agosto, a nova USF, localizada no bairro Lírio do Vale, terá capacidade de realizar até 1.200 atendimentos diários, com serviços de atenção primária à saúde, incluindo consultas médicas, odontológicas e de enfermagem, acompanhamento de programas sociais e ações de promoção e assistência à saúde materno-infantil, do adolescente, do adulto e do idoso.

Durante vistoria à unidade, o chefe do Executivo municipal, David Almeida, destacou que outras 19 reformas e construções de unidades de saúde estão em curso, sendo sete de grande porte.

“Nós temos quase 20 unidades sendo construídas para entregarmos, e aqui na zona Oeste da cidade, nos bairros Lírio do Vale e, agora, no parque Mosaico, que são grandes áreas habitadas, as obras seguem avançando. São áreas que nós precisamos melhorar a infraestrutura e nós estamos conseguindo construir esses espaços, esses mobiliários, para poder entregar à população e oferecer uma melhor qualidade nos serviços de saúde”, disse o prefeito.

Seguindo os mesmos padrões de infraestrutura, a USF do bairro parque Mosaico também vai contar com capacidade para ter equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), atendendo, simultaneamente, sendo um equipamento completo, com consultórios de enfermagem, médico e odontologia, salas de curativo, de vacina, de coleta de sangue, entre outros.

Fotos – Dhyeizo Lemos/Semcom

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Metade da população amazonense está endividada, aponta Serasa

Detran-AM abre inscrições para cursos gratuitos na Escola Pública de Trânsito

Novo Prato do Povo é inaugurado no bairro Santa Etelvina nesta terça-feira (25)